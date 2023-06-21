Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 21 июня 2023Бывший СССР

Латвия отдаст Украине все свои вертолеты

Премьер Латвии Кариньш: Рига отправит Украине все пять имеющихся на вооружении вертолетов

Фото: 205th Tactical Helicopter Wing / Wikimedia

Латвия отправит Украине все свои боевые вертолеты Украине, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем на Украину», — сказал глава правительства прибалтийской республики.

Он также добавил, что все латвийские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger уже находятся на Украине, также Рига помогает Киеву беспилотниками.

Согласно отчету The Military Balance 2023 на вооружении Латвии всего стоят пять вертолетов: два советских транспортных Ми-17 и три многоцелевых американских UH-60 Black Hawk.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Путин увидел затишье в украинском контрнаступлении
    Министр транспорта России перепутал «Камазы» с «Кайенами» в разговоре с Путиным
    В центре Москвы крыша обрушилась на находящихся в квартире котов
    Из-за одной гигантской улитки город закрыли на карантин
    Минтруд пообещал сохранить выплаты на детей для работающих матерей
    Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы
    Американская ведущая случайно запела в эфире и рассмешила зрителей
    Стало известно о погоде на июль в Москве
    Турист провалился в горное ущелье в Дагестане
    Путину прочитали стих со словами «встречайте, суки, папу!»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.