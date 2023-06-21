Латвия отдаст Украине все свои вертолеты

Премьер Латвии Кариньш: Рига отправит Украине все пять имеющихся на вооружении вертолетов

Латвия отправит Украине все свои боевые вертолеты Украине, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, передает Telegram-канал Klymenko Time.

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем на Украину», — сказал глава правительства прибалтийской республики.

Он также добавил, что все латвийские переносные зенитные ракетные комплексы Stinger уже находятся на Украине, также Рига помогает Киеву беспилотниками.

Согласно отчету The Military Balance 2023 на вооружении Латвии всего стоят пять вертолетов: два советских транспортных Ми-17 и три многоцелевых американских UH-60 Black Hawk.