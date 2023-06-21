Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения

Экс-начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищение 300 млн рублей

Бывшего начальника отдела госзакупок Минобороны Сергея Кушнарева приговорили к четырем годам колонии условно за хищение 300 миллионов рублей при уборке помещений военного ведомства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Его признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также Кушнареву в течение двух лет запретили занимать должности на госслужбе.

По данным следствия, Минобороны были оказаны услуги по обслуживанию и уборке помещений по завышенным ценам.

Обвинение по этому делу также были предъявлены сотрудникам Минобороны Руслану Беседину и Ивану Гнатюку, а также владелице одной из российских клининговых компаний Светлане Масленниковой. Кушнарев и Гнатюк стали сотрудничать со следствием и получили условные сроки, Масленникова и Беседин отрицают свою вину. Их дела рассмотрит Басманный суд Москвы в конце июня этого года.