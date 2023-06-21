Великобританию предупредили о возможной потере влияния в НАТО

Генерал Редфорд предупредил Великобританию о возможной потере влияния в НАТО

Британия может потерять свое влияние в НАТО, если не откажется от политики сокращения своей армии. Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд, пишет The Daily Telegraph.

По его словам, численность Вооруженных сил (ВС) Великобритании сейчас слишком мала. По мнению военного, необходимо перестать сокращать армию. «Мы должны быть очень бдительны, чтобы не провалиться глубоко вниз. Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь», — предупредил он. По мнению генерала, если Лондон не начнет инвестировать в армию, не будет развивать военно-промышленный комплекс (ВПК) и не продемонстрирует лидерство, то Британия может потерять свое влияние в Североатлантическом альянсе.

Редфорд добавил, что численности армии не хватит для того, чтобы реагировать на возникающие в мире угрозы.

Ранее глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что британская армия находится в плачевном состоянии вопреки многомиллиардным инвестициям.