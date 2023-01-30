Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 30 января 2023Мир

В Британии признали плачевное состояние армии

Глава комитета по обороне Британии признал плачевное состояние армии вопреки инвестициям

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Британская армия находится в плачевном состоянии вопреки многомиллиардным инвестициям, признал глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Его слова приводит Sky News.

«У нас есть танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и легкие танки Scimitar. И все они старше 20, 30 или 50 лет без каких-либо модернизаций. И я рад, что сейчас раздаются голоса о том, что это неприемлемо», — сказал он.

По его словам, возможности вооруженных сил сократились. Он уточнил, что 20 лет назад назад у Великобритании было 900 танков, а сейчас их количество сократилось до 148.

Помимо этого, Эллвуд добавил, что британская армия слишком мала — ее сократили на 10 тысяч военнослужащих. Он также выразил надежду на отмену масштабных сокращений.

Ранее The Times раскритиковала армию Великобритании. Отмечается, что эффективность Военно-воздушных сил оставляет желать лучшего, а промышленность не может обеспечить флот новыми кораблями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Песков назвал ложью заявление Бориса Джонсона об «угрозе» Путина ракетами
Песков предложил Шольцу почитать исторические книги
В Кремле прокомментировали трехлетнюю работу кабмина
Медведев зачитал статью Тютчева о расширении и воссоединении России
Стало известно о ликвидации одного из лидеров УНА-УНСО Пальчика
Во Франции заявили о втягивании НАТО в конфликт с Россией
Самый титулованный футболист мира сделал первое заявление после ареста
Полиция допросила попугая по делу об алкомафии
Францию предостерегли от отправки танков на Украину
Россиянам станет проще попасть в Китай
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.