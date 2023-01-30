В Британии признали плачевное состояние армии

Глава комитета по обороне Британии признал плачевное состояние армии вопреки инвестициям

Британская армия находится в плачевном состоянии вопреки многомиллиардным инвестициям, признал глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Его слова приводит Sky News.

«У нас есть танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и легкие танки Scimitar. И все они старше 20, 30 или 50 лет без каких-либо модернизаций. И я рад, что сейчас раздаются голоса о том, что это неприемлемо», — сказал он.

По его словам, возможности вооруженных сил сократились. Он уточнил, что 20 лет назад назад у Великобритании было 900 танков, а сейчас их количество сократилось до 148.

Помимо этого, Эллвуд добавил, что британская армия слишком мала — ее сократили на 10 тысяч военнослужащих. Он также выразил надежду на отмену масштабных сокращений.

Ранее The Times раскритиковала армию Великобритании. Отмечается, что эффективность Военно-воздушных сил оставляет желать лучшего, а промышленность не может обеспечить флот новыми кораблями.

