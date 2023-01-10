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06:17, 10 января 2023Мир

В Британии рассказали о нехватке вооружений и солдат в армии

Times: Британия не может претендовать на статус мировой державы из-за слабости своей армии

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Состояние британской армии не позволяет Соединенному Королевству претендовать на статус мировой державы, способной оказывать военно-политическое влияние в различных частях света, заявил колумнист газеты The Times Макс Гастингс.

По словам специалиста, в Вооруженных силах (ВС) Великобритании не хватает боевой техники и солдат. Эксперт рассказал, что эффективность Военно-воздушных сил (ВВС) оставляет желать лучшего, а британская промышленность не может обеспечить флот новыми кораблями.

Rolls Royce, BAE Systems и Babcock International показывают слабые результаты в вопросе передачи своей продукции на вооружение армии, уточнил он. Из-за этого для закупок танков нового поколения Challenger 3 Лондон обратился к немецкой компании Rheinmetall, а противотанковые ракетные комплексы NLAW производятся французской группой Thales.

Гастингс посоветовал Лондону увеличить расходы на оборону. По его мнению, британские военные должны продемонстрировать своим европейским союзникам готовность играть ведущую роль в обеспечении безопасности в Старом Свете. Колумнист считает, что власти на протяжении нескольких десятилетий не уделяли должного внимания сфере обороны.

Ранее издание Daily Mail писало, что сокращение британской армии и дефицит вооружений подорвали решимость Великобритании сохранять приверженность НАТО и противостоять России.

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Марина Совина
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