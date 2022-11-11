Сокращение британской армии помешало планам Лондона противостоять Москве

DM: сокращение армии подорвало решимость Великобритании противостоять России

Сокращение британской армии и дефицит вооружений подорвали решимость Великобритании сохранять приверженность НАТО и противостоять России, утверждают представители лейбористской партии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лейбористская партия обратила внимание, что программа поставки в британскую армию бронированных автомобилей Ajax на 5,5 миллиарда фунтов стерлингов отстает от графика на несколько лет. Причина в недоработках автомобилей — они приводят к повреждению слуха военнослужащих.

Также лейбористы указали, что планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E7A Wedgetail в следующем году переносятся как минимум на 2024 год.

«Министры Великобритании не сделали ничего, чтобы предотвратить раздутые расходы и постоянные задержки в поставках вооружений, которые создают пробелы в обороноспособности страны», — заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал Джон Хилл, говоря о проблемах британцев. Он подчеркнул, что эти проблемы способны подорвать полноценный вклад Великобритании в НАТО.

Издание пишет, что на сегодняшний день британская армия сократилась до минимума со времен наполеоновских войн и насчитывает всего 72,5 тысячи военнослужащих. При этом лейбористы отмечают, что из-за экономических проблем теперь невозможно ни увеличить штат, ни устранить дефицит вооружений.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС Великобритании доставили необходимое снабжение группировке НАТО в Эстонии.