Главарь ОПГ назвал себя старым и опроверг сообщение о женитьбе в СИЗО

Главарь крупнейшей банды России Гагиев по прозвищу Джако опроверг слухи о женитьбе в СИЗО

Главарь крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслан Гагиев, известный в криминальном мире как Джако, опроверг информацию о скорой свадьбе в СИЗО и назвал ее слухами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Гагиев на процессе, проходящем в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, заявил, что за него замуж никто не пойдет, так как он уже старый, больной и никому не нужен. «Если найдется сумасшедшая какая-то — я готов рассмотреть вопрос. А так это все глупости», — сказал он.

14 июня сообщалось, что Джако собрался жениться и даже подал заявление с просьбой разрешить ему свидания с невестой. Ее имя не разглашалось.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.