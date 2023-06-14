Главарь крупнейшей банды России Джако решил жениться в СИЗО

«112»: главарь крупнейшей банды России Гагиев по прозвищу Джако решил жениться в СИЗО

Главарь крупнейшей в России организованной преступной группировки Аслан Гагиев, известный в криминальном мире как Джако, планирует жениться в СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Гагиев уже подал заявление с просьбой разрешить ему свидания с невестой. Ее имя не разглашается.

В настоящее время в Южном окружном военном суде идет процесс над Джако. На заседании 14 июня он начнет давать показания по делу.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.