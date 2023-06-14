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13:46, 14 июня 2023Силовые структуры

Главарь одной из крупнейших ОПГ в России Джако отверг обвинения и попал на видео

Главарь одной из крупнейших ОПГ в России Гагиев по прозвищу Джако отверг обвинения в суде
Начало событий в новости Главарь крупнейшей банды России Джако решил жениться в СИЗО

Главарь одной из крупнейших организованных преступных группировок (ОПГ) в России Аслан Гагиев, известный в криминальном мире как Джако, отверг обвинения на слушаниях в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Видео с заседания публикует телеканал «360».

На кадрах подсудимый говорит, что не согласен с обвинением в руководстве бандой. По словам Гагиева, следствие считает, что у него были сообщники при создании банды. Он также задается вопросом, где они и ведется ли их розыск.

Ранее 14 июня сообщалось, что Джако планирует жениться в СИЗО. Он уже подал заявление с просьбой разрешить ему свидания с невестой. Ее имя не разглашается.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.

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    Любовь Ширижик
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