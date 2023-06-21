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10:39, 21 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Об обстрелах, зафиксированных 21 июня, он сообщил в Telegram-канале.

По данным главы региона, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 19 снарядов по хутору Лозовая Рудка в Борисовском районе. В результате случившегося нарушено энергоснабжение поселения.

Село Казинка в Валуйском городском округе обстреляли 15 снарядами из реактивной системы залпового огня «Град», также был сбит украинский беспилотник. Еще 15 аналогичных снарядов было выпущено по хутору Леоновка. Осколками повреждены два частных дома.

В хуторе Старый в Волоконовском районе насчитали семь прилетов из миномета, а по окраине села Пороз в Грайворонском округе было выпущено пять минометных снарядов. Еще 12 прилетов зафиксировали в селе Вязовое Краснояружского района.

По хуторам Балки и Панков в Шебекинском округе ВСУ выпустили по пять минометных снарядов. Село Середа попало под атаку беспилотников — на его территорию было сброшено два взрывных устройства. Пять минометных и восемь артиллерийских снарядов упали в селе Муром.

Ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал.

Ранее момент прилета одного из снарядов ВСУ на припаркованный автомобиль в городе Валуйки попал на видео.

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    Варвара Родикова
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