Стало известно о попадании ВСУ в «огневой мешок» в Запорожье

«РВ»: ВСУ попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «огневой мешок» у села Пятихатки в Запорожской области. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

По его данным, пока населенный пункт остается в серой зоне. «Расположенное в низине село превращено в руины, подразделения ВСУ уничтожаются огнем танков, артиллерии и авиации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 5-му батальону 128-й украинской горно-штурмовой бригады пришлось вывести из села большую часть личного состава и технику, уцелевшую после удара Вооруженных сил (ВС) России.

Из сообщений военкоров также следует, что основные силы противника сосредоточены между Пятихатками и Лобковым. Там сейчас идут бои с применением тяжелого вооружения. Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам в районе данных населенных пунктов, а также в тыловых зонах — возле Каменского.

В понедельник, 19 июня, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что село Пятихатки, которое ранее заняли украинские военные, вернулось под контроль Российской армии. По его словам, российские военные заманили противника в «огневой мешок» и накрыли ударами авиации и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».