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13:19, 21 июня 2023Путешествия

Летевший в Ханты-Мансийск самолет резко сменил курс и сел в другом городе

Самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за подозрения на пожар двигателя

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Самолет российской авиакомпании Utair, направлявшийся в Ханты-Мансийск, резко сменил курс и экстренно сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла 20 июня с пассажирским лайнером, летевшим из Сургута в столицу Югры. «После взлета экипаж самолета AT75 доложил о подозрении на пожар двигателя и решении вернуться на аэродром вылета», — говорится в сообщении.

Воздушное судно благополучно совершило посадку в сургутском аэропорту. Никто из 29 находящихся на борту пассажиров не пострадал.

Ранее самолет авиаперевозчика Azur Air, следовавший по маршруту АнтальяЕкатеринбург, сменил курс и место посадки. Причиной стала непогода на Среднем Урале.

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    Фариза Бацазова
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