Летевший из Антальи в Екатеринбург самолет сменил курс и сел в другом месте

«КП»: летевший в Екатеринбург самолет Azur Air совершил вынужденную посадку в Челябинске

Пассажирский самолет, летевший из турецкой Антальи в Екатеринбург, резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом KP.RU («КП») рассказала пассажирка рейса.

Инцидент произошел во вторник, 20 июня, с лайнером российской авиакомпании Azur Air. Отмечается, что воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причина приземления стала непогода на Среднем Урале.

«Насколько я знаю, мы тут ненадолго задержимся, — заявила собеседница издания. — Будет дозаправка — полетим дальше. Говорят, ожидайте информацию о дальнейших действиях».

Ранее в самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, следовавшем из Абакана в Новосибирск.

