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14:09, 19 июня 2023Путешествия

В российский пассажирский лайнер ударила молния

В летевший из Абакана в Новосибирск самолет ударила молния

Фото: Joseph Gruber / Shutterstock / Fotodom

В самолет российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла в воскресенье, 18 июня, с пассажирским лайнером, летевшим из Абакана в Новосибирск. «По сообщению инспекции аэропорта Толмачево на послеполетном осмотре обнаружены следы поражения воздушного судна разрядом статического электричества на левом стабилизаторе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет был отстранен от полетов.

Ранее в июне российский самолет столкнулся с птицами во время посадки. Уточняется, что инцидент произошел с воздушным судном, направлявшимся из Москвы в Ульяновск.

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    Фариза Бацазова
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