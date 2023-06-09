Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:54, 9 июня 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет столкнулся с птицами при посадке

Летевший из Москвы в Ульяновск самолет столкнулся с птицами при посадке

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / DPA / Globallookpress.com

Российский лайнер Boeing 737-800 столкнулся с птицами во время посадки. Об этом «Комсомольской правде» сообщили пассажиры рейса.

Инцидент произошел вечером в четверг, 8 июня, с самолетом, летевшим из Москвы в Ульяновск. Из-за случившегося обратный вылет в столицу был задержан на несколько часов. «Мы прошли регистрацию, подождали в зале, затем нас пригласили на посадку, — рассказала 30-летняя Мария. — Но уже на перроне перед самолетом сотрудники аэропорта нас остановили, не давая подняться по трапу».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

По ее словам, несколько мужчин в светоотражающих жилетах внимательно рассматривали левый двигатель с фонариками. Через некоторое время пассажиров попросили вернуться в здание авиагавани.

В результате рейс в Москву был задержан на два часа. Перед тем как воздушное судно приступило к разгону, командир экипажа обратился к пассажирам по громкой связи и извинился за задержку, сообщила пассажирка: «Он сказал: "Вылет был задержан для безопасности полета. Когда мы прилетели в Ульяновск, мы столкнулись с птицами, поэтому нужно было очистить от них самолет"».

Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в столичном Внуково. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в апреле российский самолет, следовавший по маршруту Санкт-ПетербургСамара, столкнулся с птицами при посадке. Во время инцидента на борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    В столице Белоруссии признали рекордную нехватку работников
    В Воронеже рядом с местом падения БПЛА нашли металлические шарики
    В Москве педофил почти полгода терроризировал 11-летнего мальчика
    Над Белгородом сработала система ПВО
    Российский солдат-срочник сбежал из военной части с автоматом
    Россияне назвали города мечты для летнего отдыха
    Стало известно о состоянии попавшего в больницу из-за энергетика ребенка
    Пекин прокомментировал слухи о размещении китайской шпионской станции на Кубе
    Турецкий ЦБ впервые возглавила женщина
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.