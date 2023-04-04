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10:25, 4 апреля 2023Путешествия

Российский пассажирский самолет столкнулся с птицами при посадке

Летевший в Самару самолет столкнулся с птицами во время посадки

Фото: телеграм-канал «Центральное МСУТ СКР»

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, столкнулся с птицами во время посадки. Об этом говорится в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 апреля. Отмечается, что при совершении посадки в аэропорту Курумоч российский пассажирский лайнер столкнулся с птицами на высоте 1,5 тысячи метров.

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Приземление воздушного судна прошло в штатном режиме. Отмечается, что на его борту находилось 190 пассажиров, пострадавших среди них нет. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Специалисты производят оценку технического состояния лайнера.

Ранее в марте летевший из Уфы самолет отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно направлялось в Санкт-Петербург из столицы Башкортостана.

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Фариза Бацазова
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