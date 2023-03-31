Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:11, 31 марта 2023Путешествия

Самолет из Уфы отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете

В Пулково самолет отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на ВПП

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Летевший из Уфы пассажирский лайнер отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково в четверг, 30 марта, в 23:03 по московскому времени. Самолет направлялся в Санкт-Петербург из столицы Башкортостана.

Во время посадки другого российского воздушного судна, выполнявшего полет из Москвы в Санкт-Петербург, пилоты доложили о неопознанном объекте в зоне приземления, правее оси. В связи с этим борт из Уфы по указанию диспетчера отправили на второй круг с удаления восемь километров.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Отмечается, что в этот момент аэродромная служба осмотрела ВПП и не обнаружила на ней посторонних предметов. «В 23:15 полеты возобновили», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских лайнера. Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар. Первый самолет выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине
Раскрыты простые способы избавить стиральную машину от плесени и запаха
WSJ призвала выслать из США посла и всех российских журналистов
Обнаружена необычная двойная рентгеновская звезда
В Бразилии высказались о проведении матча против сборной России по футболу
Стал известен владелец упавшего возле подмосковного аэродрома дрона
Лукашенко объявил окончание своего века
Самолет из Уфы отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете
В России 10-летний мальчик получил контузию после выстрела в глаз
В Госдуме оценили вероятность прекращения боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.