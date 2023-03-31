Самолет из Уфы отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете

В Пулково самолет отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на ВПП

Летевший из Уфы пассажирский лайнер отправили на второй круг из-за сообщения о неопознанном предмете на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел в аэропорту Пулково в четверг, 30 марта, в 23:03 по московскому времени. Самолет направлялся в Санкт-Петербург из столицы Башкортостана.

Во время посадки другого российского воздушного судна, выполнявшего полет из Москвы в Санкт-Петербург, пилоты доложили о неопознанном объекте в зоне приземления, правее оси. В связи с этим борт из Уфы по указанию диспетчера отправили на второй круг с удаления восемь километров.

Отмечается, что в этот момент аэродромная служба осмотрела ВПП и не обнаружила на ней посторонних предметов. «В 23:15 полеты возобновили», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских лайнера. Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар. Первый самолет выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.