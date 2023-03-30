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12:01, 30 марта 2023Путешествия

Два российских пассажирских самолета едва не столкнулись в небе

Aviaincident: в небе над Коми едва не столкнулись самолеты S7 Airlines и Utair

Фото: Unsplash

В небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских лайнера. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар в субботу, 25 марта, однако огласку получил только сейчас. Первый самолет выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.

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Отмечается, что маршруты лайнеров оказались пересекающимися. У пилотов сработала тревога, которая впоследствии оказалась ложной.

«Boeing-737 RA-73409 S7 Airlines, шедший на высоте 10,3 тысячи метров, и Boeing-737 RA-73062 Utair, шедший на высоте 10,6 тысячи метров, следовали на пересекающих курсах, — говорится в сообщении. — Экипажи подтвердили свои эшелоны и установку высотомеров».

Ранее в марте стало известно, что российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.

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Фариза Бацазова
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