Российский самолет экстренно сел из-за плохого состояния пассажира с онкологией

Летевший в Киров самолет экстренно сел в Астрахани из-за плохого состояния пассажира

Российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.

Посадка была благополучно произведена, больного мужчину эвакуировали с самолета и госпитализирован в городское медучреждение. Отмечается, что на борту лайнера находились шесть членов экипажа, 170 пассажиров, 25 из которых — дети.

Ранее в марте в США пассажир заменил потерявшего сознание пилота и помог посадить воздушное судно. Отмечается, что пилоту самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Лас-Вегас — Колумбус, стало плохо во время полета.