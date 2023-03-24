Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:05, 24 марта 2023Путешествия

Российский самолет экстренно сел из-за плохого состояния пассажира с онкологией

Летевший в Киров самолет экстренно сел в Астрахани из-за плохого состояния пассажира

Фото: dentorson / Shutterstock / Fotodom

Российский лайнер вынужденно приземлился из-за плохого состояния пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел с летевшим из Сочи в Киров самолетом. Пилотам сообщили о резком ухудшении состояния 71-летнего мужчины, страдающего онкологическим заболеванием. После этого капитан воздушного судна принял решение экстренно сесть в аэропорту Астрахани.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Посадка была благополучно произведена, больного мужчину эвакуировали с самолета и госпитализирован в городское медучреждение. Отмечается, что на борту лайнера находились шесть членов экипажа, 170 пассажиров, 25 из которых — дети.

Ранее в марте в США пассажир заменил потерявшего сознание пилота и помог посадить воздушное судно. Отмечается, что пилоту самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Лас-Вегас — Колумбус, стало плохо во время полета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
Херш заявил о рассмотрении США подрыва «Северных потоков» в 2021 году
Звездный парикмахер назвал пять главных ошибок в уходе за волосами
Британский промоутер предложил Фьюри соперника взамен Усика
Конституционный суд Армении ратифицировал Римский статут
Российский самолет экстренно сел из-за плохого состояния пассажира с онкологией
Стала известна судьба проданного в российском регионе мяса с сибирской язвой
Российский ребенок принес в школу пистолет и подбросил его однокласснику
В США решили ограничить доступ детей к социальным сетям
Опубликована карта боевых действий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.