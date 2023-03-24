Пассажир заменил потерявшего сознание пилота и помог посадить самолет

CNN: в США пассажир Southwest Airlines заменил потерявшего сознание пилота

В США пассажир заменил потерявшего сознание пилота и помог посадить воздушное судно. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пилоту самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Лас-Вегас — Колумбус, стало плохо в ходе полета. Ему потребовалась срочная медицинская помощь.

На помощь мужчине пришел дипломированный пилот другого авиаперевозчика, находившийся на борту лайнера в качестве пассажира. Он вошел в кабину экипажа и помог с радиосвязью, в то время как другой пилот Southwest Airlines управлял самолетом. Потерявшего сознание капитана переместили в заднюю часть пассажирского лайнера. Ухаживать за ним помогала медсестра, которая летела этим же рейсом.

По данным издания, самолет вернулся в Лас-Вегас, после его посадки на борт поднялся резервный экипаж, и рейс, как и было запланировано, отправился в Колумбус. Пострадавшего пилота госпитализировали.

Ранее в марте самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за буйного поведения одной из пассажирок. Она была недовольна долгим ожиданием подачи своего алкогольного напитка и пошла на штурм кабины пилотов.