Пассажирка устала ждать подачу напитков на борту и пошла на штурм кабины пилотов

Пассажирка American Airlines попыталась пробраться в кабину пилотов и была снята с рейса

Самолет American Airlines совершил экстренную посадку из-за буйного поведения одной из пассажирок, которая была недовольна долгим ожиданием подачи своего алкогольного напитка. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Тиффани Майлз, летевшая на борту рейса Джексонвилл — Вашингтон, вынудила пилотов экстренно посадить самолет в аэропорту города Роли. По словам попутчицы пассажирки, девушка была недовольна тем, что стюардессы долго несли ее алкогольный напиток. Американка начала кричать, что устала ждать, а после вышла из себя и попыталась проникнуть в кабину пилотов — «штурм» остановили члены экипажа и другие пассажиры, которые удерживали дебоширку до приземления.

Майлз была задержана полицейскими и снята с рейса. Остальных пассажиров пересадили на другие самолеты до Вашингтона. В отношении девушки возбудили дело по уголовной статье, однако позже стало известно, что с нее были сняты все обвинения. Американка призналась, что ей помогли адвокаты, а в полицию она попала по недоразумению: по ее словам, она шла в туалет и не пыталась пробраться в кабину пилотов.

Ранее в феврале россиянка устроила стриптиз на борту самолета на глазах у остальных пассажиров и тоже попыталась проникнуть в кабину пилотов. Отмечалось, что девушку поймали на попытке закурить в туалете, после чего она оголила грудь и стала кричать, что все присутствующие на борту под угрозой.