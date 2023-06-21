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14:43, 21 июня 2023Экономика

Совет Федерации одобрил штрафы банкам за использование WhatsApp и Telegram

Совет Федерации одобрил закон о штрафах банкам за использование иностранных мессенджеров

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom

Закон о штрафах за использование банками иностранных мессенджеров для предоставления клиентам определенной информации одобрен Советом Федерации, сообщает «Интерфакс». Поправки дополняют Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей.

Штраф для должностных лиц может составить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 100 тысяч до 700 тысяч рублей. В соответствии с перечнем Роскомнадзора, к запретным сервисам относятся Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) и WeChat.

Закон о запрете для банков и некредитных финансовых организаций передавать чувствительную информацию через иностранные мессенджеры вступил в силу 1 марта 2023 года. Среди такой информации — персональные данные россиян, сведения, необходимые для осуществления платежей, а также сведения о счетах и вкладах граждан России в банках.

Также с помощью зарубежных сервисов запрещено проведение разного рода форм безналичных расчетов. Под действие закона, помимо банков и некредитных финансовых организаций, попадают компании с государственным участием выше 50 процентов и участники национальной платежной системы.

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    Платон Щукин
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