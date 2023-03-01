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09:12, 1 марта 2023Интернет и СМИ

В России запретили передачу платежной информации через Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор: с 1 марта запрещена передача платежной информации через Telegram и WhatsApp

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В России стала запрещена для ряда организаций передача платежной информации через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram и WhatsApp. Об этом напомнил Роскомнадзор в своем Telegram-канале.

1 марта вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», отметил регулятор. Закон устанавливает запрет для ряда российских компаний на использование иностранных мессенджеров.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat», — предупредили в Роскомнадзоре.

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Маргарита Щигарева
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