Банки призвали не оказывать услуги через мессенджеры

Минцифры призвало банки не приучать граждан к услугам через мессенджеры

В Минцифры обратились к банкам и призвали их не оказывать клиентам услуги через мессенджеры, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Об этом сказал директор департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин, его слова приводит РИА Новости.

«Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее», — указал он. Также Бенгин пояснил, что зачастую злоумышленники маскируются под Центробанк или, например, МВД, а граждане не обращают внимание, что звонок на самом деле идет через мессенджер.

Судя по статистике ЦБ, в 2022 году количество хищений денег с банковских счетов сократилось впервые за семь лет и составило 877 тысяч случаев. При этом банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 миллиона рублей, или 4,4 процента от всего объема краж. В ЦБ это объяснили сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные.