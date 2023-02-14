У россиян стали реже красть деньги с банковских счетов

ЦБ: количество хищений денег с банковских счетов сократилось впервые за 7 лет

Количество случаев хищения денег с банковских счетов в России в 2022 году сократилось впервые за семь лет и составило 877 тысяч, подсчитали в Центробанке. О том, что кражи стали реже, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

«Как и в предыдущие годы, больше всего операций без согласия клиентов в количественном выражении пришлось на оплату товаров и услуг в Интернете», — уточнили в ЦБ. Общий объем потерь в дистанционном банковском обслуживании составил 9,3 миллиарда рублей.

При этом, банки вернули клиентам меньше похищенных средств, чем годом ранее, — 618,4 миллиона рублей, или 4,4 процента от всего объема краж. В ЦБ это объяснили сохранением высокой доли социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. Кроме того, предупредил регулятор, мошенники стали активнее использовать социальные сети и мобильные приложения.

В середине января президент России дал правительству и ЦБ поручение проработать механизм выплат жертвам мошенников. В целях борьбы с мошенничеством ранее также предлагалось обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать человеку похищенные средства.