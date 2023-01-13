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14:49, 13 января 2023Экономика

В России задумались над компенсациями жертвам мошенников

Путин поручил правительству и ЦБ изучить вопрос компенсаций жертвам мошенников

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Россиянам могут начать выплачивать компенсации за похищенные злоумышленниками денежные средства. Изучить данный вопрос и проработать соответствующий механизм выплат жертвам мошенников должно будет правительство и Центробанк (ЦБ) страны. Это следует из поручения президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Доклад о проделанной работе должен быть представлен до 1 июля текущего года.

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Мария Грушко
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