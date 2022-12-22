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11:30, 22 декабря 2022Экономика

Россиян предупредили о мошеннической схеме с новыми банковскими картами

«Известия»: мошенники начали предлагать россиянам активировать новые банковские карты

Фото: Shutterstock

Мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Они звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать, узнали детали схемы «Известия».

Чаще всего о выпуске новых карт мошенники узнают от «кротов» среди сотрудников банков или штатных курьеров, предупредила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. Она добавила, что в среднем сведения об одном клиенте стоят от 500 до 1500 рублей.

Иногда злоумышленники просто обзванивают людей, пока не попадут на человека, который по случайному совпадению действительно является клиентом банка и недавно выпустил карту, сказал член комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов. При этом настоящий сотрудник никогда не будет просить клиента сообщить персональные данные, предупреждают эксперты.

Ранее сообщалось, что мошенники стали активно использовать номера других стран и звонить жертвам через различные мессенджеры.

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Платон Щукин
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