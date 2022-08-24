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Россиянам захотели возвращать переведенные мошенникам деньги в течение 30 дней

ЦБ обяжет банки возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги в течение 30 дней

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

ЦБ предложил обязать банки, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства, сказал в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Такая инициатива содержится в подготовленных при участии ЦБ поправках к закону о национальной платежной системе. «Последняя редакция законопроекта предусматривает, что банки, исполнившие перевод на мошеннический счет, должны будут вернуть клиенту всю сумму в течение 30 дней с момента получения от него заявления. По трансграничным переводам предполагается срок — в течение 60 дней», — пояснил Уваров.

Банки хотят также обязан возместить отправителю сумму в полном объеме, если они перевели деньги на счет мошенника, информация о котором была в базе данных ЦБ.

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в рамках борьбы с мошенниками. Для разморозки средств было рекомендовано вводить дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код. Регулятор не поддержал идею.

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Платон Щукин
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