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ЦБ отреагировал на предложение блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

РБК: ЦБ не поддержал идею блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский Центробанк (ЦБ) отреагировал на предложение блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей. В целом регулятор не поддержал идею дополнительного подтверждения, сообщает РБК.

В ЦБ напомнили о мошенниках и указали, что граждане «даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введенными в заблуждение, все равно подтверждают денежные переводы». Регулятор предложил возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Для этого необходим так называемый «период охлаждения»: в течение двух дней отправитель сможет отменить перевод.

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в рамках борьбы с мошенниками. Для разморозки средств было рекомендовано вводить дополнительную идентификацию или фиксированный ПИН-код. Однако введение нового требования повлечет дополнительные расходы как для банков, так и для клиентов, так как сумма в 10 тысяч рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов.

В разговоре с «Лентой.ру» президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал предложение о блокировке издевательством. «Блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей — это то же, что блокировать нормальные расчеты между людьми. Сегодня люди во многих случаях, даже посылая товарища в магазин, переводят по 10 тысяч рублей, чтобы не ходить за наличностью», — заметил он.

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Платон Щукин
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