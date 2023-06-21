Пьяный россиянин укусил за руку сотрудника МВД и попал под суд

В НАО будут судить 42-летнего мужчину, избившего и укусившего за руку полицейского

В Ненецком автономном округе (НАО) суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя о нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант находился под административным надзором: ему нельзя было покидать дом в рабочем поселке Искателей в определенное время и ходить в магазины с алкоголем. Однако 29 апреля он ушел в город Нарьян-Мар и был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители хотели разобраться в произошедшем, но мужчина начал сопротивляться. Он ударил силовика в грудь и по голове, а затем набросился на сотрудника патрульно-постовой службы УМВД России по НАО и укусил его за руку.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Отмечается, что россиянин признал вину.