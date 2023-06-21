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08:59, 22 июня 2023Экономика

Большинство россиян признались в ухудшении здоровья из-за работы

Зарплата.ру: 65 процентов россиян рассказали о негативном влиянии работы на их здоровье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большинство россиян, опрошенных «Росгосстрахом» и исследовательским центром Зарплаты.ру, признались в негативном воздействии работы на их здоровье. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Влияние на состояние чаще испытывают юристы и строители, а на проблемы с ментальным здоровьем посетовал каждый третий работник из сферы образования. О проблемах в обеих сферах здоровья, возникших на почве рабочих процессов, чаще говорили бухгалтеры, а также сотрудники из отраслей финансов, транспорта и промышленности.

В целом на ухудшение как физического, так и ментального состояния пожаловались 29 процентов опрошенных. На проблемы только в физическом самочувствии указала четверть респондентов, а на исключительно психологические проблемы — 11 процентов.

Основными факторами, влияющими на здоровье, респонденты назвали сидячую работу (60 процентов), ее слишком напряженный темп (40 процентов), ранние пробуждения (38 процентов), токсичные отношения с коллегами и клиентами (27 процентов) и плохой режим питания в течение рабочего дня (24 процента).

Ранее терапевт Елена Кудашкина объяснила, что переход на шестидневную рабочую неделю, который предложила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», грозит разрушительными последствиями для физического и психического состояния россиян, поскольку человеку недостаточно одного дня, чтобы восстановить силы. Перегрузки, по словам врача, будут приводить к ослаблению иммунитета и, как следствие, к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям, а также синдрому хронической усталости и депрессиям.

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    Дмитрий Воронин
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