Врач оценила влияние шестидневной рабочей недели на здоровье россиян

Терапевт Кудашкина: шестидневка увеличит риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний

Переход на шестидневную рабочую неделю грозит разрушительными последствиями для физического и психического состояния россиян, считает врач общей практики Елена Кудашкина. Влияние шестидневки на здоровье человека она оценила в беседе с изданием Life.

Кудашкина объяснила, что человеку недостаточно одного дня, чтобы восстановить силы после шести дней работы. Подобные психофизические нагрузки, по ее словам, приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Кроме того, возникает риск развития синдрома хронической усталости и депрессии, сказала терапевт.

В то же время, согласно исследованиям, работа по шесть дней в неделю увеличивает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно это касается людей, предрасположенных к психическим расстройствам вроде депрессии и апатии Елена Кудашкина врач общей практики

Специалистка добавила, что отсутствие полноценного отдыха на выходных может стать причиной эмоционального напряжения и выгорания, поскольку у человека не будет времени на семью и хобби. «Поэтому такой график работы является вредным и нерациональным», — заключила Кудашкина.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью в развитии финансово-экономической системы.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала эту идею. Она заявила, что необходимости в шестидневке в России сейчас нет.