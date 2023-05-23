Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:58, 23 мая 2023Забота о себе

Врач оценила влияние шестидневной рабочей недели на здоровье россиян

Терапевт Кудашкина: шестидневка увеличит риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Переход на шестидневную рабочую неделю грозит разрушительными последствиями для физического и психического состояния россиян, считает врач общей практики Елена Кудашкина. Влияние шестидневки на здоровье человека она оценила в беседе с изданием Life.

Кудашкина объяснила, что человеку недостаточно одного дня, чтобы восстановить силы после шести дней работы. Подобные психофизические нагрузки, по ее словам, приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Кроме того, возникает риск развития синдрома хронической усталости и депрессии, сказала терапевт.

В то же время, согласно исследованиям, работа по шесть дней в неделю увеличивает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно это касается людей, предрасположенных к психическим расстройствам вроде депрессии и апатии

Елена Кудашкинаврач общей практики
Материалы по теме:
Стресс вгоняет людей в апатию. Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
Стресс вгоняет людей в апатию.Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
11 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022

Специалистка добавила, что отсутствие полноценного отдыха на выходных может стать причиной эмоционального напряжения и выгорания, поскольку у человека не будет времени на семью и хобби. «Поэтому такой график работы является вредным и нерациональным», — заключила Кудашкина.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью в развитии финансово-экономической системы.

Зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала эту идею. Она заявила, что необходимости в шестидневке в России сейчас нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о разгроме диверсантов в Белгородской области. Как отражали атаку?
Путин заявил о попытках прекратить войну с помощью спецоперации
Солист группы «Звери» устроил дебош в самарском баре
Назван лидирующий по задержкам рейсов аэропорт России
Россияне стали реже покупать продукты онлайн ради экономии
Генерал ФСБ объяснил долгую борьбу с украинскими диверсантами под Белгородом
Великобритания сможет избежать рецессии
Тренер назвала полезные для сердечно-сосудистой системы упражнения
Опубликована карта боевых действий в зоне спецоперации
Российский школьник ранил ножом сверстников на праздновании последнего звонка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.