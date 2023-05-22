В России раскритиковали идею шестидневки

Депутат Елена Цунаева: необходимости в шестидневке в России сейчас нет

В России раскритиковали идею введения в стране шестидневной рабочей недели. Как рассказала зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, такой необходимости сейчас нет. Об этом она сообщила в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, предложение по перестройке трудовых отношений и системы занятости должно быть не «ура-патриотичным», а соответствовать законодательству. Цунаева считает, что пока острой необходимости в шестидневке нет. «Проявить свой патриотизм, работать шесть дней? У нас граждане и так помогают, а там, где это экономически нужно, у нас производство ежедневное с учетом защиты прав граждан», — заметила она.

Со своей стороны член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб указала, что переход на шестидневку и вовсе невозможен. «Сегодня все предприятия, которые работают на оборонно-промышленный комплекс, — пусть ассоциация даже не расстраивается по этому поводу — полностью переведены на необходимые рельсы и при поддержке государства работают круглосуточно», — констатировала она.

Ранее стало известно об инициативе ввести шестидневную рабочую неделю, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью финансово-экономической системы получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов».