В Госдуме оценили идею о шестидневной рабочей неделе

Депутат Бессараб назвала невозможным введение шестидневной рабочей недели в России

Переход на шестидневную рабочую неделю в России сейчас невозможен, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» она оценила соответствующую идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

«Это невозможно сегодня. Начнем с того, что ассоциация совсем не отдает себе отчет в том, что по сравнению с Великой Отечественной войной многое в стране, мягко скажем, изменилось. У нас уже не советская власть и не советский период, когда фактически единственным работодателем для советских людей выступало государство. Кроме того, шла война, а не специальная военная операция (СВО), при которой не вводится военное положение даже, а Великая Отечественная война шла. Тогда это было актуально, понятно, что вся страна работала у станков, создавая снаряды, создавая оружие», — сказала парламентарий.

Сегодня все предприятия, которые работают на оборонно-промышленный комплекс, — пусть ассоциация даже не расстраивается по этому поводу — полностью переведены на необходимые рельсы и при поддержке государства работают круглосуточно Светлана Бессараб депутат Госдумы

Смысла в переводе россиян на шестидневную рабочую неделю сейчас нет, добавила Светлана Бессараб.

«Такие предложения непродуманные и недальновидные, учитывая, что сегодня более половины российской экономики — это частный сектор, который никоим образом не решает проблемы СВО. [Такие идеи] вредят имиджу самой ассоциации, так как, кроме того что назвать это приятным сообщением для наших врагов, больше ничего нельзя сообщить по поводу этой новости. Непродуманное, недальновидное, глупое [предложение]», — заключила она.

Идею об изменении режима труда Ассоциация «Аванти» направила главе Минтруда Антону Котякову, передает газета «Известия». Авторы утверждают, что с 2014 года нагрузка на экономический сектор страны значительно выросла. Они напомнили, что во время Великой Отечественной войны советские граждане иногда трудились до семи дней в неделю.

Согласно российскому Трудовому законодательству, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Например, это возможно при восьмичасовом рабочем дне пять дней в неделю.