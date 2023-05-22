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08:11, 22 мая 2023Экономика

В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю

«Аванти» предложила главе Минтруда Котякову ввести в России шестидневную рабочую неделю

Фото: Pixabay

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила главе Минтруда России Антону Котякову ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Об отправленной соответствующей инициативе сообщает газета «Известия».

По из словам, из-за растущего числа санкций сейчас выросла нагрузка на экономический сектор.

Авторы инициативы указали, что это может повысить прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва.

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Варвара Кошечкина
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