Пушилин заявил о хаотичном обстреле Артемовска ВСУ

Пушилин заявил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть его восстановление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть его восстановление. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными, бездумными и хаотичными обстрелами самого города Артемовска», — сказал Пушилин.

Он добавил, что действия Киева связаны с тем, что начало восстановления города станет болезненной точкой для украинского режима.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ предпринимают попытки проломить оборону Артемовска на флангах. Российская армия в свою очередь старается не допустить прорыва и минимизировать обстрелы самого города.