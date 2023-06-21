Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:28, 21 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о хаотичном обстреле Артемовска ВСУ

Пушилин заявил, что ВСУ хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть его восстановление

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хаотично обстреливают Артемовск, чтобы оттянуть его восстановление. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Мы полноценно работу штаба по оказанию помощи освобожденным территориям развернуть не можем в связи с постоянными бесцельными, бездумными и хаотичными обстрелами самого города Артемовска», — сказал Пушилин.

Он добавил, что действия Киева связаны с тем, что начало восстановления города станет болезненной точкой для украинского режима.

Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ предпринимают попытки проломить оборону Артемовска на флангах. Российская армия в свою очередь старается не допустить прорыва и минимизировать обстрелы самого города.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
    Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе
    В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных
    Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
    ОАЭ запустят спутник на российской ракете
    Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье
    Врач раскрыла безопасную суточную дозу черешни
    Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД
    Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.