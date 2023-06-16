В ДНР заявили о попытках ВСУ проломить оборону Артемовска

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска на флангах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки проломить оборону Артемовска (украинское название города — Бахмут) на флангах. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, ВСУ пытаются не допустить наступательных действий со стороны российских войск. Пушилин подчеркнул, что Вооруженные силы России предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы самого города.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. В ночь на 21 мая эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Бои за Артемовск продлились 224 дня. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отмечал, что контроль над городом позволит российским военным наступать вглубь Украины.

