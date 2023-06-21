На Украине заочно предъявили обвинения российскому бизнесмену

СБУ заочно обвинила российского бизнесмена Шелкова в поставке титанового сырья в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В СБУ заявили, что бизнесмен «причастен к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья» предприятиям российского военно-промышленного комплекса. По данным ведомства, для совершения сделок он использовал находящийся в Днепропетровской области «Демуринский горно-обогатительный комбинат», бенефициарным владельцем которого он якобы стал еще до февраля 2022 года.

Уточняется, что Шелкову сообщили о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти и изменения госграниц Украины.

Ранее СБУ обвинила Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения в помощи российской корпорации «Росатом» в постройке пяти атомных электростанций в разных странах мира. Гендиректору предприятия и двум его подчиненным сообщили о подозрении в «пособничестве государству-агрессору».