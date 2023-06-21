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16:31, 22 июня 2023Наука и техника

Найдено новое направление лечения инсульта

JAMA Network Open: найден новый подход к лечению инсульта

Фото: Okrasiuk / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе нашли новое направление лечения острого ишемического инсульта на основе высоконаправленной электрической стимуляции мозга. Выводы исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Подход под названием HD C-tDCS представляет собой вид неинвазивной электростимуляции, которая раньше использовалась для лечения определенных неврологических и психиатрических состояний. Специалисты заметили, что электрические токи оказывают влияние на кровоток в мозге. Тогда они предположили, что HD C-tDCS можно применять для усиления притока крови к пострадавшим от инсульта частям мозга, а также для защиты тканей мозга от повреждения.

В исследовании приняли участие десять пациентов с острым инсультом, которых госпитализировали в течение 24 часов после начала кровоизлияния. Семь пациентов получили лечение HD C-tDCS, а трое — фиктивную стимуляцию. Использовав гемодинамические снимки головного мозга, медики определили местоположение области инсульта с низким кровотоком, куда было направлено воздействие аппарата.

Результаты показали, что у участников, получавших терапию HD C-tDCS, в среднем удалось спасти около 66 процентов ткани мозга, окружающей ядро инсульта, по сравнению с нулем процентов в группе без электростимуляции. У таких испытуемых также улучшился кровоток в месте кровоизлияния.

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    Елена Апазиди
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