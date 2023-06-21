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22:22, 21 июня 2023Мир

Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США

Госдеп назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Увеличение номенклатуры военных поставок Киеву является стратегией Вашингтона, отвечающей потребностям безопасности Киева. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Отвечая на вопрос об увеличении видов поставляемых Украине вооружений, он отметил, что США вместе с союзниками проводят оценку типов технологий и систем, в которых нуждается Киев. «Это является нашей стратегией в отношении поддержки безопасности Украины», — подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. По его словам, Соединенные Штаты также собираются инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.

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    Марина Совина
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