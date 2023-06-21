США объявили о дополнительном пакете помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов

Госсекретарь США Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд

Вашингтон предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины, проводимой в Лондоне, сообщает Reuters.

«Мы собираемся инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть», — добавил он.