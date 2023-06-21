Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 21 июня 2023Мир

США объявили о дополнительном пакете помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов

Госсекретарь США Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд

Фото: Leon Neal / Unsplash

Вашингтон предоставит Украине дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции по восстановлению Украины, проводимой в Лондоне, сообщает Reuters.

«Мы собираемся инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    Россияне получат доступ к эксклюзивному контенту
    В США заявили о тяжелейших потерях ВСУ в ходе провального контрнаступления
    Стало известно о сотнях застрявших на Украине китайцев
    Глава ЕК заявила об особой ответственности ЕС перед Украиной
    ФСБ опубликовала показания фельдмаршала Гитлера о подготовке нападения на СССР
    В Краснодарском крае прокомментировали видео с «исчезнувшей» рекой
    США объявили о дополнительном пакете помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов
    Компанию в баре оштрафовали за недостаточно веселую атмосферу
    Цены на газ в Европе упали
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.