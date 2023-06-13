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19:22, 13 июня 2023Мир

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Госсекретарь США Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в него войдут в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО) и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что пакет включает в себя средства ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые вооружения, бронированную технику и «другое необходимое для укрепления украинских сил на поле боя оборудование».

Ранее стало известно, что США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США сообщила, что ими могут оснастить танки Abrams. Белый дом при этом все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы, о которых ранее просил Киев.

12 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби анонсировал, что США в ближайшее время выделят Украине новые пакеты военной помощи.

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    Семен Александров
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