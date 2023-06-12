США анонсировали выделение новых пакетов военной помощи Украине

Кирби заявил, что США скоро выделят новые пакеты военной помощи Украине

США в ближайшее время выделят новые пакеты военной помощи Украине. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты [военной] помощи от Соединенных Штатов», — анонсировал Кирби.

9 июня Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на сумму 2,1 миллиарда долларов. Он включает критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Киеву, в частности, предоставят дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, ракеты Hawk, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma.

В конце мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с альянсом. Генсек также указывал, что все союзники согласны с будущим присоединением Украины к альянсу.