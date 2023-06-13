WSJ: США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном

Белый дом собирается предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

Ими могут оснастить танки Abrams, которые также направят на Украину. Согласно одному из собеседников WSJ, серьезных препятствий для одобрения отправки снарядов с обедненным ураном нет.

Впрочем, некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность тем, что из-за передачи таких снарядов Вашингтон подвергнут критике — за предоставление оружия, которое «представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды».

Белый дом при этом все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы, о которых ранее просил Киев.

В марте такое решение приняли власти Великобритании: вместе с ротой танков Challenger 2 они решили поставлять Киеву боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

