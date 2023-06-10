Великобритания сообщила о завершении обучения украинских танкистов

Минобороны Великобритании сообщило о завершении обучения украинских танкистов

Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись домой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства.

«Украинские танковые экипажи завершили обучение в Великобритании», — говорится в сообщении. Также утверждается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вернулись в страну для участия в боевых действиях.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Украине партию радиоактивных снарядов. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Позднее американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News отметил, что британские инструкторы проводят для украинских танкистов уроки смерти, обучая их использовать танковые снаряды с обедненным ураном.