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15:55, 10 июня 2023Россия

Великобритания сообщила о завершении обучения украинских танкистов

Минобороны Великобритании сообщило о завершении обучения украинских танкистов

Фото: Janis Laizans / Reuters

Украинские танкисты завершили обучение в Великобритании и вернулись домой. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте британского оборонного ведомства.

«Украинские танковые экипажи завершили обучение в Великобритании», — говорится в сообщении. Также утверждается, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вернулись в страну для участия в боевых действиях.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Украине партию радиоактивных снарядов. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Позднее американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News отметил, что британские инструкторы проводят для украинских танкистов уроки смерти, обучая их использовать танковые снаряды с обедненным ураном.

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    Никита Абрамов
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