Журналист Моррис заявил, что обучение танкистов ВСУ британцами является уроками убийства

Британские инструкторы проводят для украинских танкистов уроки смерти, обучая их использовать танковые снаряды с обедненным ураном. Об этом с американский журналист Клейтон Моррис в программе Redacted News.

«Британская армия замечательная: собирайтесь вокруг, время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — поиронизировал он, комментируя видео от Минобороны Соединенного королевства, на котором украинские танкисты рассматривают различные снаряды.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Украине партию радиоактивных снарядов. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов объяснил, что главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм. «В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.