Минобороны Британии ответило на критику из-за поставок Украине снарядов с ураном

Минобороны Британии назвало излучение снарядов с ураном неотличимым от естественного

Радиационное излучение боеприпасов с обедненным ураном неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов, а влияние таких снарядов ограничивается остатками машины-мишени и «некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами». Об этом заявил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи в своем ответе на вопрос члена Палаты общин Афзала Хана (Afzal Khan). «Лента.ру» ознакомилась с сообщением Хиппи.

Так, 26 апреля Хан направил в британское оборонное ведомство депутатский запрос, в котором поинтересовался, как глава ведомства оценивает потенциальное влияние поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном на уровень радиации.

В ответ на запрос парламентария замминистра обороны Джеймс Хиппи заверил, что снаряды с обедненным ураном в значительной степени влияют на выбранную в качестве мишени машину, однако отметил «ограниченное» влияние такого снаряда на окружающую среду.

Боеприпасы с обедненным ураном, очевидно, оказывают сильное воздействие на снаряды в бронированной машине-мишени. Помимо этого, влияние [боеприпасов с обедненным ураном] ограничено, прежде всего остатками машины, по которой наносится удар, и некоторым потенциальным загрязнением тяжелыми металлами, локализованным вокруг зоны удара. Излучение обедненного урана неотличимо от естественного радиационного фона в местах ударов Джеймс Хиппи заместитель министра Министерства обороны Великобритании

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди в своем ответе на депутатский запрос заявила, что в рамках пакета военной помощи Соединенное Королевство передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорилось в сообщении.

Комментируя это решение, в Минобороны заявили об опасности таких боеприпасов. Как объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, главная угроза после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.