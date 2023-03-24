Минобороны описало последствия при ударе боеприпаса с обедненным ураном

МО РФ: основная опасность обедненного урана связана с попаданием пыли в организм

Основная опасность после удара боеприпаса с обедненным ураном возникает при попадании радиационной пыли в организм. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

«В результате удара боеприпаса с обедненным ураном происходит образование подвижного горячего облака мелкодисперсного аэрозоля урана-238 и его оксидов, которые при воздействии на организм в дальнейшем могут спровоцировать развитие серьезных патологий», — описал последствия представитель Минобороны РФ.

В дальнейшем зараженная радиацией пыль может попасть в организм человека. Альфа-излучение, которое будут испускать мелкие частицы урана, осевшие в дыхательных путях, легких, а также в пищеводе, могут привести к развитию злокачественных опухолей. Кроме того, урановая пыль может накапливаться в почках, печени и костной ткани, приводя в дальнейшем к изменению внутренних органов.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин отметил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.