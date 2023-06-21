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16:07, 21 июня 2023Наука и техника

Российские «Лады» и «Варшавянки» предложили модернизировать

Глава ЦКБ МТ Рубин Вильнит: субмарины проектов «Лада» и «Варшавянка» можно модернизировать

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские неатомные субмарины проектов «Лада» и «Варшавянка» можно модернизировать, предложил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) Рубин Игорь Вильнит. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, субмарины проекта «Лада» могут получить усовершенствованное радиоэлектронное вооружение и электроэнергетику, в частности, встроенный отсек с воздухонезависимой энергетической установкой и литий-ионную батарею вместо свинцово-кислотной.

Вильнит допустил, что по своим характеристикам новые субмарины проекта «Варшавянка» могут быть приближены к подлодкам проекта «Лада».

В апреле главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии спуска на воду подлодки «Можайск» в Санкт-Петербурге сообщил, что строительство дизель-электрических субмарин проекта «Варшавянка» продолжится.

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    Иван Потапов
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