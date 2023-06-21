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10:08, 21 июня 2023Россия

Проект закона о возврате перехода на летнее время внесли в Госдуму

Депутат Матвеев: в Госдуму внесли законопроект о переходе на летнее время

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев в Telegram.

Ранее Матвеев — один из авторов инициативы — заявлял, что соответствующий законопроект внесут в нижнюю палату 21 июня, в день летнего солнцестояния.

Законопроект предусматривает перевод часов на час вперед в период с марта по октябрь. Необходимость этого авторы объясняют тем, «чтобы в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток». Переход на летнее время применялся в России до 2012 года, а в большинстве стран Европы применяется до сих пор, напомнил парламентарий.

19 июня в беседе с «Лентой.ру» Матвеев заявил, что переход на летнее время позволит «добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света». Депутат назвал ненормальной ситуацию, «когда летом в три часа уже светло».

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    Алан Босиков
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